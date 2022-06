A Rouen, il aurait foncé délibérément sur une passante : le conducteur interpellé pour tentative d’homicide

Le dépistage stupéfiants pratiqué sur le conducteur s’est révélé négatif. Des prélèvements sanguins ont été effectués à l’hôpital afin de déterminer la présence ou non d’alcool dans le sang. Le trentenaire, qui était porteur d’un couteau et conduisait malgré la suspension de son permis, a été placé en garde pour homicide volontaire avec arme par destination.



La jeune femme, souffrant de plusieurs fractures au niveau des côtes , a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduite, en urgence absolue, au CHU de Rouen.



L’enquête a été confiée dans un premier temps au groupe d’appui judiciaire, puis à la Sûreté départementale. Les enquêteurs attendent de pouvoir auditionner les témoins, dont la jeune femme, pour comprendre l’origine des faits et savoir si la victime et l’automobiliste se connaissent.