A Rouen, deux adolescents sautent dans la Seine pour récupérer leur ballon : un blessé grave

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce dimanche matin vers 11h15 pour secourir deux adolescents en difficulté dans la Seine après avoir sauté dans le fleuve pour récupérer leur ballon.



Les faits se sont produits sous le pont Guillaume-le-Conquérant à Rouen (Seine-Maritime). L’un des adolescents était remonté sur le quai par ses propres moyens, le second était manquant à l’arrivée des secours.



Ce dernier a été localisé et récupéré par les plongeurs, chargés des recherches : l’adolescent était en arrêt cardio-respiratoire. « il est en cours de réanimation par le SMUR et les sapeurs-pompiers », indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS).



L’autre adolescent, fortement choqué, a été pris en charge par les secours.



L’intervention a mobilisé 15 sapeurs-pompiers, dont des équipes spécialisées en secours en milieu aquatique.



Plus d’informations à venir