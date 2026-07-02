14-Juillet : arrêt et stationnement interdits sur la RN13 et la RN1013 près de la base aérienne 105


Des restrictions de circulation seront mises en place toute la journée du 14 juillet aux abords de la base aérienne 105, en raison de son activité lors du défilé militaire sur les Champs-Élysées. .



Jeudi 2 Juillet 2026 - 20:44


Le stationnement sur la RN13 aux abords de la BA105 sera interdit - illustration
Le stationnement sur la RN13 aux abords de la BA105 sera interdit - illustration
À l’occasion des festivités du 14 juillet, la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIR Nord-Ouest) mettra en place une interdiction d’arrêt et de stationnement aux abords de la RN13 et de la RN1013, dans le secteur d’Évreux (Eure), le mardi 14 juillet 2026, de 0 heure à 23 h 59.

Cette mesure concernera les deux sens de circulation sur la RN13, entre les points de repère PR17+900 et PR21+100, ainsi que sur la RN1013, entre les PR20+000 et PR20+900. Les bretelles et les délaissés des échangeurs de La Rougemare et du Coudray sont également concernés.

​Mesure de sécurité

Cette interdiction est liée à l’activité de la base aérienne 105 dans le cadre des cérémonies du 14-Juillet. Les automobilistes sont invités à respecter cette réglementation afin de garantir la sécurité des usagers et le bon déroulement des opérations prévues.


Tags : 14-juillet, base aérienne 105, Eure, Evreux, festivités, stationnement


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