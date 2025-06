🔴 Accident grave à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) : un motard perd la vie

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi 3 juin, vers 7h45, sur l’A12 dans le secteur de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). La collision a impliqué une moto et deux véhicules légers.



Dans le choc, le pilote de la moto a été éjecté sur les voies opposées de l’autorité, dans le sens Paris - province. La victime en arrêt cardiorespiratoire a été déclarée décédée par le médecin du SMUR. Deux autres personnes ont été blessées légèrement dans l’accident.



Une coupure à durée indéterminée



L’A12 a été fermée entre Bois d’Arcy et le triangle de Rocquencourt, afin de permettre aux secours d’intervenir en toute sécurité. Les autorités ne sont pas en mesure, à cette heure, d’annoncer la durée de l’interruption. Des déviations ont été mises en place pour permettre aux automobilistes de contourner la zone.



Itinéraire conseillé depuis l’A12



Pour les conducteurs circulant sur l’A12 et souhaitant rejoindre Trappes ou Rambouillet via la N10, il est recommandé d’emprunter la sortie Fontenay-le-Fleury et de suivre la direction “PL toute direction”, qui permet de contourner la zone impactée.



Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstance de ce drame.



Dernière minute : la circulation a été rétablie dans les deux sens sur l’A12 en milieu d’après-midi.