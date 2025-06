🔴 Accident grave à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) : la N12 coupée

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi 3 juin, vers 7h45, sur la RN12 à hauteur de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). Le choc implique une moto. L’accident est survenu dans le sens opposé mais a conduit à la coupure totale de la voie en direction de Dreux, indique la direction des routes.



Une coupure à durée indéterminée



Les autorités ne sont pas en mesure, à cette heure, d’annoncer la durée de l’interruption. Des déviations ont été mises en place pour permettre aux automobilistes de contourner la zone.



Itinéraire conseillé depuis l’A12



Pour les conducteurs circulant sur l’A12 et souhaitant rejoindre Trappes ou Rambouillet via la N10, il est recommandé d’emprunter la sortie Fontenay-le-Fleury et de suivre la direction “PL TOUTE DIRECTION”, qui permet de contourner la zone impactée.