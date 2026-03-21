​INFO-ROUTE - Sept victimes dans un accident sur l’A131 près de Saint-Vigor-d’Ymonville

Un accident de la circulation s’est produit ce samedi à la mi-journée sur l’autoroute A131, dans le sens Le Havre vers Tancarville, à hauteur de Saint-Vigor-d’Ymonville. Deux véhicules légers sont impliqués.



Selon les premiers éléments communiqués par le Sdis76, sept victimes ont été signalées lors de l’appel. Les sapeurs-pompiers sont en cours d’intervention sur les lieux.