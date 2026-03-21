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​INFO-ROUTE - Sept victimes dans un accident sur l’A131 près de Saint-Vigor-d’Ymonville

SEINE-MARITIME



Samedi 21 Mars 2026 - 14:23





​INFO-ROUTE - Sept victimes dans un accident sur l’A131 près de Saint-Vigor-d’Ymonville
Un accident de la circulation s’est produit ce samedi à la mi-journée sur l’autoroute A131, dans le sens Le Havre vers Tancarville, à hauteur de Saint-Vigor-d’Ymonville. Deux véhicules légers sont impliqués.

Selon les premiers éléments communiqués par le Sdis76, sept victimes ont été signalées lors de l’appel. Les sapeurs-pompiers sont en cours d’intervention sur les lieux.

​Secteur à éviter

Les circonstances exactes de la collision ne sont pas encore connues. La situation est susceptible d’entraîner des perturbations de circulation dans ce secteur de l’A131.

Les automobilistes sont invités à éviter la zone et à faire preuve de prudence à l’approche du secteur.

Plus d’infos à venir 




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