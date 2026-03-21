​INFO-ROUTE - Sept victimes dans un accident sur l’A131 près de Saint-Vigor-d’Ymonville

Un accident de la circulation s’est produit ce samedi à la mi-journée sur l’autoroute A131, dans le sens Le Havre vers Tancarville, à hauteur de Saint-Vigor-d’Ymonville. Deux véhicules légers sont impliqués.
Selon les premiers éléments communiqués par le Sdis76, sept victimes ont été signalées lors de l’appel. Les sapeurs-pompiers sont en cours d’intervention sur les lieux.
Selon les premiers éléments communiqués par le Sdis76, sept victimes ont été signalées lors de l’appel. Les sapeurs-pompiers sont en cours d’intervention sur les lieux.
Secteur à éviter
Les circonstances exactes de la collision ne sont pas encore connues. La situation est susceptible d’entraîner des perturbations de circulation dans ce secteur de l’A131.
Les automobilistes sont invités à éviter la zone et à faire preuve de prudence à l’approche du secteur.
Plus d’infos à venir
Les automobilistes sont invités à éviter la zone et à faire preuve de prudence à l’approche du secteur.
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