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​Grand-Quevilly : une soirée pour observer l’éclipse solaire le 12 août



Publié le Mardi 28 Juillet 2026 à 19:11



Illustration Pixabay
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La Ville de Grand-Quevilly invite le public à venir observer l’éclipse solaire mercredi 12 août, à partir de 19 heures, sur la plaine Léon-Blum. L’événement, organisé dans le cadre de l’opération Été Quevillais, permettra aux participants de profiter de ce phénomène astronomique dans des conditions sécurisées.

Des lunettes de protection spécialement adaptées seront distribuées sur place. Les organisateurs rappellent qu’il est indispensable de ne jamais observer une éclipse solaire à l’œil nu ou avec des lunettes non homologuées. Plus d’informations sur etequevillais.fr.


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