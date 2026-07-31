​Feux de végétation dans l’Eure : près de 450 hectares partis en fumée depuis le 18 juin

Depuis le 18 juin, les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés à 178 reprises pour des feux d’espace naturel et de forêt. Au total, près de 450 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes dans le département, alors même que les secours ont continué d’assurer une activité opérationnelle soutenue sur l’ensemble du territoire.

Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 à 19:01