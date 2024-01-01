​Accident sur l’A13 dans l’Eure : l’autoroute coupée vers Rouen au niveau de Gaillon

Les équipes d’intervention et de sécurité sont mobilisées sur place afin de sécuriser la zone de l’accident et permettre les opérations en cours.



Le gestionnaire Sanef a mis en place une déviation :



* sortie obligatoire à l’échangeur n°17 Gaillon ;

* accès interdit à l’A13 en direction de Caen depuis cet échangeur.



À ce stade, la durée de la fermeture n’est pas connue. Les automobilistes sont invités à suivre la déviation mise en place, à anticiper des difficultés de circulation dans le secteur et à redoubler de prudence à l’approche de la zone.