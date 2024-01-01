​Accident sur l’A13 dans l’Eure : l’autoroute coupée vers Rouen au niveau de Gaillon

La circulation est totalement interrompue sur l’autoroute A13 dans le sens Paris vers Rouen, à la suite d’un accident impliquant un poids lourd survenu ce mercredi matin au point kilométrique 84, sur le territoire de Saint-Julien-de-la-Liègue (Eure).
La coupure intervient à partir de l’échangeur n°17 de Gaillon, où les automobilistes sont contraints de quitter l’autoroute. Dans le même temps, l’accès à l’A13 en direction de Caen est interdit depuis ce diffuseur.
La coupure intervient à partir de l’échangeur n°17 de Gaillon, où les automobilistes sont contraints de quitter l’autoroute. Dans le même temps, l’accès à l’A13 en direction de Caen est interdit depuis ce diffuseur.
Déviation par la sortie de Gaillon
Les équipes d’intervention et de sécurité sont mobilisées sur place afin de sécuriser la zone de l’accident et permettre les opérations en cours.
Le gestionnaire Sanef a mis en place une déviation :
* sortie obligatoire à l’échangeur n°17 Gaillon ;
* accès interdit à l’A13 en direction de Caen depuis cet échangeur.
À ce stade, la durée de la fermeture n’est pas connue. Les automobilistes sont invités à suivre la déviation mise en place, à anticiper des difficultés de circulation dans le secteur et à redoubler de prudence à l’approche de la zone.
Le gestionnaire Sanef a mis en place une déviation :
* sortie obligatoire à l’échangeur n°17 Gaillon ;
* accès interdit à l’A13 en direction de Caen depuis cet échangeur.
À ce stade, la durée de la fermeture n’est pas connue. Les automobilistes sont invités à suivre la déviation mise en place, à anticiper des difficultés de circulation dans le secteur et à redoubler de prudence à l’approche de la zone.