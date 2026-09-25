​Vernon : deux blessés graves dans une collision entre un scooter et une voiture

Une collision impliquant un scooter et une voiture de tourisme s’est produite en début de soirée, jeudi 24 septembre 2026, à Vernon, dans l’Eure.
Les deux personnes qui se trouvaient sur le scooter, un homme de 19 ans et une femme de 20 ans, ont été classées en urgence absolue par les secours. Le jeune homme a été transporté au centre hospitalier d’Évreux. La jeune femme a été héliportée vers le CHU de Rouen, en Seine-Maritime.
Les deux personnes qui se trouvaient sur le scooter, un homme de 19 ans et une femme de 20 ans, ont été classées en urgence absolue par les secours. Le jeune homme a été transporté au centre hospitalier d’Évreux. La jeune femme a été héliportée vers le CHU de Rouen, en Seine-Maritime.
Une troisième victime en urgence relative
La troisième victime, au volant de la voiture, âgée de 53 ans, a été prise en charge en urgence relative et transportée au centre hospitalier de Vernon.
Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27). Les circonstances précises de la collision restent à établir. Une enquête a été ouverte par les services de police.
Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27). Les circonstances précises de la collision restent à établir. Une enquête a été ouverte par les services de police.