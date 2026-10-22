​Tempête Austen : les ponts de Normandie et de Brotonne fermeront vendredi matin, Tancarville sous surveillance

D’autres mesures s’appliqueront en Seine-Maritime à partir de 8 heures vendredi : une réduction de vitesse de 20 km/h et une interdiction de dépasser pour les catégories suivantes :



► les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, affectés au transport de marchandises ou de voyageurs ;

► les deux-roues ;

► les camping-cars ;

► les voitures attelées d’une remorque ou d’une caravane.



Les automobilistes devront tenir compte de ces fermetures avant de prendre la route. Le passage par Tancarville ne peut notamment pas être considéré comme une solution garantie, sa fermeture totale restant possible au cours de la journée