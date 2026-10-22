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​Tempête Austen : les ponts de Normandie et de Brotonne fermeront vendredi matin, Tancarville sous surveillance


Les restrictions débuteront dès 5 heures vendredi 23 octobre. La préfecture annonce aussi une limitation de vitesse et une interdiction de dépasser pour plusieurs catégories de véhicules en Seine-Maritime.


Publié le Jeudi 22 Octobre 2026 à 18:39


​Tempête Austen : les ponts de Normandie et de Brotonne fermeront vendredi matin, Tancarville sous surveillance
Légende : Parmi les mesures prises par le préfet figurent une réduction de la vitesse de 20 km/h et une interdiction de dépasser pour certains véhicules 

Le franchissement de la Seine sera fortement perturbé au passage de la tempête Austen. Les ponts de Normandie et de Brotonne seront fermés à tous les usagers vendredi matin, respectivement à 10 heures et 10 h 30, annonce la préfecture de la Seine-Maritime.

Le département sera placé en vigilance orange pour vent violent de 8 heures à 18 heures. Face au risque accru d’accidents, des restrictions entreront en vigueur plus tôt sur les trois grands ponts. À Tancarville, une fermeture totale reste envisagée selon l’évolution de la météo.

Des restrictions dès 5 heures sur les ponts

Sur le pont de Normandie, les piétons et les deux-roues seront interdits dès 6 heures. La fermeture s’étendra ensuite à tous les usagers à 10 heures.

Sur le pont de Tancarville, les piétons et les deux-roues ne pourront plus circuler à partir de 6 heures. La préfecture précise qu’une fermeture à l’ensemble des véhicules pourra être décidée vendredi si les conditions météorologiques l’exigent.

Sur le pont de Brotonne, les véhicules de plus de 3,5 tonnes, les caravanes et les camping-cars seront interdits dès 5 heures. Le pont fermera ensuite à tous les usagers à 10 h 30.

Vitesse réduite et dépassements interdits dès 8 heures

D’autres mesures s’appliqueront en Seine-Maritime à partir de 8 heures vendredi : une réduction de vitesse de 20 km/h et une interdiction de dépasser pour les catégories suivantes :

les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, affectés au transport de marchandises ou de voyageurs ;
les deux-roues ;
les camping-cars ;
les voitures attelées d’une remorque ou d’une caravane.

Les automobilistes devront tenir compte de ces fermetures avant de prendre la route. Le passage par Tancarville ne peut notamment pas être considéré comme une solution garantie, sa fermeture totale restant possible au cours de la journée

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