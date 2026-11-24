Un poste de commandement a été déployé sur place afin de coordonner les opérations de lutte contre l’incendie. Selon les secours, l’intervention devrait se poursuivre au minimum une partie de la nuit.



L’avenue de Quenneport est coupée à la circulation de part et d’autre de l’habitation sinistrée.



À ce stade, aucun bilan humain n’a été communiqué par les sapeurs-pompiers. L’origine de l’incendie n’est pas davantage précisée.



Plus d’informations à venir

