Une quarantaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés depuis ce mardi 24 novembre au soir pour combattre un incendie avenue de Quenneport, sur la commune du Val-de-la-Haye (Seine-Maritime).
Le feu, signalé juste après 21 heures, concerne une chaumière d’environ 200 m². À l’arrivée des premiers secours, la toiture était embrasée, indique le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76).
Le feu, signalé juste après 21 heures, concerne une chaumière d’environ 200 m². À l’arrivée des premiers secours, la toiture était embrasée, indique le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76).
La circulation interrompue
Un poste de commandement a été déployé sur place afin de coordonner les opérations de lutte contre l’incendie. Selon les secours, l’intervention devrait se poursuivre au minimum une partie de la nuit.
L’avenue de Quenneport est coupée à la circulation de part et d’autre de l’habitation sinistrée.
À ce stade, aucun bilan humain n’a été communiqué par les sapeurs-pompiers. L’origine de l’incendie n’est pas davantage précisée.
Plus d’informations à venir
L’avenue de Quenneport est coupée à la circulation de part et d’autre de l’habitation sinistrée.
À ce stade, aucun bilan humain n’a été communiqué par les sapeurs-pompiers. L’origine de l’incendie n’est pas davantage précisée.
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LOCALISATION DE L'INCENDIE
Avenue de Quenneport, au Val-de-la-Haye. Localisation indicative – Google Maps.