​Seine-Maritime ; deux automobilistes alcoolisés interceptés à Bonsecours et Dieppe

Deux automobilistes présentant une alcoolémie délictuelle ont été interceptés dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre, en Seine-Maritime. Le premier accident s’est produit vers 23 h 45, route de la Corniche, à Bonsecours.



Une voiture conduite par une femme de 27 ans a percuté le véhicule en stationnement d’un homme de 45 ans. Les deux automobilistes avaient commencé à remplir un constat amiable lorsque le propriétaire de la voiture endommagée s’est aperçu que la conductrice ne pouvait présenter ni ses documents ni une attestation d’assurance valide. Il a alors appelé la police.