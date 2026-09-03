​Seine-Maritime ; deux automobilistes alcoolisés interceptés à Bonsecours et Dieppe

Deux automobilistes présentant une alcoolémie délictuelle ont été interceptés dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre, en Seine-Maritime. Le premier accident s’est produit vers 23 h 45, route de la Corniche, à Bonsecours.
Une voiture conduite par une femme de 27 ans a percuté le véhicule en stationnement d’un homme de 45 ans. Les deux automobilistes avaient commencé à remplir un constat amiable lorsque le propriétaire de la voiture endommagée s’est aperçu que la conductrice ne pouvait présenter ni ses documents ni une attestation d’assurance valide. Il a alors appelé la police.
Une voiture conduite par une femme de 27 ans a percuté le véhicule en stationnement d’un homme de 45 ans. Les deux automobilistes avaient commencé à remplir un constat amiable lorsque le propriétaire de la voiture endommagée s’est aperçu que la conductrice ne pouvait présenter ni ses documents ni une attestation d’assurance valide. Il a alors appelé la police.
Une voiture non assurée à Bonsecours
La jeune femme a expliqué avoir été aveuglée par un autre véhicule avant de freiner brutalement et de provoquer la collision. Les vérifications ont confirmé que sa voiture n’était pas assurée. Soumise à l’éthylomètre, elle affichait un taux de 0,65 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,30 g dans le sang.
Son permis a fait l’objet d’une rétention et son véhicule a été immobilisé. Remise à un tiers de confiance, elle sera convoquée ultérieurement devant la justice.
Son permis a fait l’objet d’une rétention et son véhicule a été immobilisé. Remise à un tiers de confiance, elle sera convoquée ultérieurement devant la justice.
Alcool et embardées à Dieppe
À Dieppe, vers 0 h 20, des policiers ont ensuite repéré un automobiliste effectuant des embardées avenue Normandie-Sussex. Lorsqu’ils se sont portés à sa hauteur à un feu rouge, les fonctionnaires l’ont surpris en train de manipuler son téléphone.
Le conducteur de 29 ans présentait un taux de 0,70 mg d’alcool par litre d’air expiré. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis a également été retenu et sa voiture immobilisée. Les suites judiciaires n’ont pas encore été précisées.
Le conducteur de 29 ans présentait un taux de 0,70 mg d’alcool par litre d’air expiré. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis a également été retenu et sa voiture immobilisée. Les suites judiciaires n’ont pas encore été précisées.