 

​Seine-Maritime ; deux automobilistes alcoolisés interceptés à Bonsecours et Dieppe


Une conductrice a percuté une voiture en stationnement à Bonsecours. Moins d’une heure plus tard, un automobiliste circulant en zigzag a été contrôlé à Dieppe. Tous deux étaient sous l'empire de l'alcool.


Publié le Jeudi 3 Septembre 2026 à 12:01


Contrôle de police - Illustration © DIPN
Contrôle de police - Illustration © DIPN
Deux automobilistes présentant une alcoolémie délictuelle ont été interceptés dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre, en Seine-Maritime. Le premier accident s’est produit vers 23 h 45, route de la Corniche, à Bonsecours.

Une voiture conduite par une femme de 27 ans a percuté le véhicule en stationnement d’un homme de 45 ans. Les deux automobilistes avaient commencé à remplir un constat amiable lorsque le propriétaire de la voiture endommagée s’est aperçu que la conductrice ne pouvait présenter ni ses documents ni une attestation d’assurance valide. Il a alors appelé la police.

Une voiture non assurée à Bonsecours

La jeune femme a expliqué avoir été aveuglée par un autre véhicule avant de freiner brutalement et de provoquer la collision. Les vérifications ont confirmé que sa voiture n’était pas assurée. Soumise à l’éthylomètre, elle affichait un taux de 0,65 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,30 g dans le sang.

Son permis a fait l’objet d’une rétention et son véhicule a été immobilisé. Remise à un tiers de confiance, elle sera convoquée ultérieurement devant la justice.

Alcool et embardées à Dieppe

À Dieppe, vers 0 h 20, des policiers ont ensuite repéré un automobiliste effectuant des embardées avenue Normandie-Sussex. Lorsqu’ils se sont portés à sa hauteur à un feu rouge, les fonctionnaires l’ont surpris en train de manipuler son téléphone.

Le conducteur de 29 ans présentait un taux de 0,70 mg d’alcool par litre d’air expiré. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis a également été retenu et sa voiture immobilisée. Les suites judiciaires n’ont pas encore été précisées.


Tags : alcool au volant, Bonsecours, Dieppe, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime

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