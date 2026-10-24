​SNCF : un arbre tombe sur les voies dans l’Eure, des trains bloqués et des voyageurs évacués par bus

Légende : A chaque tempête, la SNCF est confrontée à des chutes d’arbres ou de branches sur ses lignes qui nécessitent le plus souvent l’interruption de la circulation des trains - illustration SNCF
Nouvelle soirée compliquée pour les voyageurs de la SNCF en Normandie. Un arbre tombé sur les voies, à proximité de Beaumont-le-Roger (Eure), a endommagé la caténaire sur la ligne Paris–Caen–Cherbourg, ce samedi 24 octobre. L’incident a provoqué l’interruption des circulations dans les deux sens entre Évreux et Lisieux.
Signalé par SNCF Nomad Train à 19h31, l’incident a nécessité l’intervention d’équipes techniques. Dans un premier temps, une reprise du trafic avait été envisagée vers 22h30. Mais l’importance des dégâts et les conditions météorologiques difficiles ont conduit la SNCF à prolonger l’interruption jusqu’à la fin du service. Les trains au départ de Paris et de Caen ont notamment été supprimés.
Signalé par SNCF Nomad Train à 19h31, l’incident a nécessité l’intervention d’équipes techniques. Dans un premier temps, une reprise du trafic avait été envisagée vers 22h30. Mais l’importance des dégâts et les conditions météorologiques difficiles ont conduit la SNCF à prolonger l’interruption jusqu’à la fin du service. Les trains au départ de Paris et de Caen ont notamment été supprimés.
Six autocars mobilisés pour les voyageurs d’un train
Dans un nouveau point de situation diffusé à 0h30, dans la nuit de samedi à dimanche, SNCF Nomad Train a annoncé que les travaux étaient terminés et que l’arbre avait pu être dégagé.
Deux trains ont particulièrement été affectés par cet incident. Le conducteur du train 3383 a réussi à réalimenter sa rame en électricité, permettant un retour vers Trouville-Deauville.
En revanche, la rame du train 3380 n’a pas pu être réalimentée. Six autocars ont été mobilisés pour prendre en charge les voyageurs et les acheminer vers Évreux et Paris.
La SNCF a présenté ses excuses aux passagers confrontés à cette soirée particulièrement difficile et invité les voyageurs ayant subi un retard important à effectuer une demande de dédommagement.
Deux trains ont particulièrement été affectés par cet incident. Le conducteur du train 3383 a réussi à réalimenter sa rame en électricité, permettant un retour vers Trouville-Deauville.
En revanche, la rame du train 3380 n’a pas pu être réalimentée. Six autocars ont été mobilisés pour prendre en charge les voyageurs et les acheminer vers Évreux et Paris.
La SNCF a présenté ses excuses aux passagers confrontés à cette soirée particulièrement difficile et invité les voyageurs ayant subi un retard important à effectuer une demande de dédommagement.
Une reprise du trafic encore à confirmer
Cet incident intervient au lendemain des importantes perturbations provoquées par la tempête Austen sur le réseau ferroviaire normand. Les équipes de maintenance avaient déjà été fortement mobilisées pour dégager les voies et permettre une reprise progressive des circulations samedi.
À 0h30, SNCF Nomad Train confirmait la fin des travaux près de Beaumont-le-Roger, sans toutefois préciser les conditions de reprise des trains pour la journée de dimanche 25 octobre.
Les voyageurs sont invités à consulter les informations actualisées de SNCF Nomad Train avant leur départ.
À 0h30, SNCF Nomad Train confirmait la fin des travaux près de Beaumont-le-Roger, sans toutefois préciser les conditions de reprise des trains pour la journée de dimanche 25 octobre.
Les voyageurs sont invités à consulter les informations actualisées de SNCF Nomad Train avant leur départ.
🔴 #FlashInfoTraficNomadTrain 19h31 ⚠️ Incident caténaire entre Evreux et Lisieux sur la ligne Paris - Caen - Cherbourg ➡️ Le trafic est interrompu dans les deux sens de circulation le temps que nos équipes techniques s'occupent de l'incident en cours. ⏳ L'heure de reprise normale de la circulation est estimée à 22h30. Je reste disponible si besoin 🤳— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 24, 2026