​SNCF : un arbre tombe sur les voies dans l’Eure, des trains bloqués et des voyageurs évacués par bus

[Actualisé] - Un incident de caténaire près de Beaumont-le-Roger, dans l’Eure, a fortement perturbé la ligne Paris–Caen–Cherbourg ce samedi soir. Plusieurs trains ont été supprimés et des voyageurs ont dû être pris en charge par autocars.

Publié le Samedi 24 Octobre 2026 à 22:52