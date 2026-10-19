​Rouen : un rassemblement ce lundi à 18 heures après les violences de samedi

La Ville de Rouen (Seine-Maritime) appelle les habitants à se réunir ce lundi 19 octobre, à 18 heures, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en soutien aux commerçants et aux victimes des violences du week-end.

Publié le Lundi 19 Octobre 2026 à 15:17