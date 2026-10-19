​Rouen : un rassemblement ce lundi à 18 heures après les violences de samedi

Deux jours après les pillages, incendies et dégradations commis en marge de la manifestation du 17 octobre, Nicolas Mayer-Rossignol invite à un rassemblement républicain. « Pour exprimer notre unité, notre soutien aux commerçants, je vous invite à un rassemblement républicain devant la Mairie, ce soir 18h », déclare le maire.
La municipalité souhaite faire de ce rendez-vous un moment de solidarité et réaffirmer l’attachement aux services publics, aux institutions démocratiques et aux valeurs de la République.
La municipalité souhaite faire de ce rendez-vous un moment de solidarité et réaffirmer l’attachement aux services publics, aux institutions démocratiques et aux valeurs de la République.
Ce week-end une mairie a été brûlée. Des commerces, des bâtiments publics ont été pillés. C’est inacceptable. Notre République est mise en danger.Pour exprimer notre unité, notre soutien aux commerçants, je vous invite à un rassemblement républicain devant la Mairie, ce soir 18h. https://t.co/DmrAYxRzgl— Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) October 19, 2026