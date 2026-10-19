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Tags : Rouen, Seine-Maritime


​Rouen : un rassemblement ce lundi à 18 heures après les violences de samedi


La Ville de Rouen (Seine-Maritime) appelle les habitants à se réunir ce lundi 19 octobre, à 18 heures, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en soutien aux commerçants et aux victimes des violences du week-end.


Publié le Lundi 19 Octobre 2026 à 15:17


Une trentaine magasins ont été saccagés et pillés par des hordes sauvages - Photo infonormandie
Une trentaine magasins ont été saccagés et pillés par des hordes sauvages - Photo infonormandie
Deux jours après les pillages, incendies et dégradations commis en marge de la manifestation du 17 octobre, Nicolas Mayer-Rossignol invite à un rassemblement républicain. « Pour exprimer notre unité, notre soutien aux commerçants, je vous invite à un rassemblement républicain devant la Mairie, ce soir 18h », déclare le maire.

La municipalité souhaite faire de ce rendez-vous un moment de solidarité et réaffirmer l’attachement aux services publics, aux institutions démocratiques et aux valeurs de la République. 



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