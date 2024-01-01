​Près de Rouen : un poids lourd couché sous un pont, la RN31 coupée vers la ville

La circulation est interrompue ce vendredi sur la RN31, dans le sens Darnétal–Rouen, après l’accident d’un poids lourd. La durée de la coupure reste indéterminée.

Publié le Vendredi 28 Août 2026 à 14:17