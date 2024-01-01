 

​Près de Rouen : un poids lourd couché sous un pont, la RN31 coupée vers la ville


La circulation est interrompue ce vendredi sur la RN31, dans le sens Darnétal–Rouen, après l’accident d’un poids lourd. La durée de la coupure reste indéterminée.


Publié le Vendredi 28 Août 2026 à 14:17


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Un poids lourd s’est couché sous un pont au niveau de l’échangeur Letourneur, au point kilométrique 0+350. La RN31 est fermée à la circulation en direction de Rouen depuis 11 h 45.

Une déviation a été mise en place par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest via l’échangeur de Grieu, sur la RN28.

​Pour une durée indéterminée

Aucune heure de réouverture n’est annoncée à ce stade. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à faire preuve de la plus grande prudence à proximité de la zone d’intervention.


Tags : accident, faits divers, Rouen, Seine-Maritime

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