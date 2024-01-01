​Près de Rouen : un poids lourd couché sous un pont, la RN31 coupée vers la ville

Un poids lourd s’est couché sous un pont au niveau de l’échangeur Letourneur, au point kilométrique 0+350. La RN31 est fermée à la circulation en direction de Rouen depuis 11 h 45.
Une déviation a été mise en place par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest via l’échangeur de Grieu, sur la RN28.
Une déviation a été mise en place par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest via l’échangeur de Grieu, sur la RN28.
Pour une durée indéterminée
Aucune heure de réouverture n’est annoncée à ce stade. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à faire preuve de la plus grande prudence à proximité de la zone d’intervention.
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