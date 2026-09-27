​Normandie : trois bateaux de plaisance secourus, seize personnes ramenées en sécurité

Trois bateaux de plaisance ont bénéficié d’une assistance au large des côtes normandes les samedi 26 et dimanche 27 septembre. Au total, seize personnes se trouvaient à bord.
Samedi matin, le voilier Rohi Pango, victime d’une avarie de safran à la sortie du port de Granville (Manche), a été remorqué par la SNSM. Ses trois occupants ont regagné le port sains et saufs.
Samedi matin, le voilier Rohi Pango, victime d’une avarie de safran à la sortie du port de Granville (Manche), a été remorqué par la SNSM. Ses trois occupants ont regagné le port sains et saufs.
Huit personnes à bord d’un voilier dans les rochers
Dans la nuit de samedi à dimanche, le Raphaël s’est retrouvé en difficulté dans les rochers aux abords de Chausey (Manche), sans pouvoir remonter son ancre. Les sauveteurs de Saint-Martin-de-Bréhal ont coupé la ligne de mouillage pour le dégager. Après avoir vérifié l’absence de voie d’eau, ils ont sécurisé le voilier sur un coffre d’amarrage. Les huit personnes à bord sont indemnes.
Dimanche matin, le Gros Nano, en panne de carburant au nord de Dives-sur-Mer (Calvados), a également été remorqué par la SNSM jusqu’au port, avec ses cinq occupants sains et saufs.
Dimanche matin, le Gros Nano, en panne de carburant au nord de Dives-sur-Mer (Calvados), a également été remorqué par la SNSM jusqu’au port, avec ses cinq occupants sains et saufs.
EN BREF — Bien préparer sa sortie en mer
La préfecture maritime rappelle l’importance de vérifier l’état du bateau et le matériel de sécurité, de prévoir suffisamment de carburant avec une réserve et de consulter la météo avant de prendre la mer. Pensez également à informer vos proches de votre itinéraire, du nombre de personnes à bord et de l’heure de retour prévue. Enfin, adaptez votre sortie à votre expérience et aux capacités de votre embarcation.
La préfecture maritime rappelle l’importance de vérifier l’état du bateau et le matériel de sécurité, de prévoir suffisamment de carburant avec une réserve et de consulter la météo avant de prendre la mer. Pensez également à informer vos proches de votre itinéraire, du nombre de personnes à bord et de l’heure de retour prévue. Enfin, adaptez votre sortie à votre expérience et aux capacités de votre embarcation.
#Opération | Plaisance : 3 assistances ce week-end en Manche-Mer du Nord. 16 personnes saines et sauves. ⚠️Vérifiez votre matériel et votre carburant, portez votre gilet et appelez dès les premiers signes : 196 ou VHF canal 16. 🔗https://t.co/WAigiI3aWm https://t.co/RlmJSJ4s3N— Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) September 27, 2026
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