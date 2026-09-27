​Normandie : trois bateaux de plaisance secourus, seize personnes ramenées en sécurité

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Raphaël s’est retrouvé en difficulté dans les rochers aux abords de Chausey (Manche), sans pouvoir remonter son ancre. Les sauveteurs de Saint-Martin-de-Bréhal ont coupé la ligne de mouillage pour le dégager. Après avoir vérifié l’absence de voie d’eau, ils ont sécurisé le voilier sur un coffre d’amarrage. Les huit personnes à bord sont indemnes.



Dimanche matin, le Gros Nano, en panne de carburant au nord de Dives-sur-Mer (Calvados), a également été remorqué par la SNSM jusqu’au port, avec ses cinq occupants sains et saufs.





