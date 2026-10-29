​Mannevillette : une maison ravagée par un incendie, une femme de 79 ans hospitalisée

Un violent incendie a détruit la toiture et embrasé le premier étage d’un pavillon, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Mannevillette, près du Havre. Une femme de 79 ans a été légèrement blessée.

Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 à 08:47