​Mannevillette : une maison ravagée par un incendie, une femme de 79 ans hospitalisée

Légende : Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été déployés pour venir à bout des flammes et porter secours a la victime - illustration © Adobe stock
Les flammes avaient déjà gagné une grande partie de l’habitation lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés, ce jeudi 29 octobre, vers 3 h 30, rue des Fermes Éparses, à Mannevillette (Seine-Maritime). Le premier étage et la toiture de cette maison individuelle, d’une superficie d’environ 150 m² au sol, étaient entièrement embrasés, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Face à l’ampleur du sinistre, les secours ont déployé trois lances à incendie pour venir à bout des flammes. L’incendie a finalement pu être maîtrisé.
Face à l’ampleur du sinistre, les secours ont déployé trois lances à incendie pour venir à bout des flammes. L’incendie a finalement pu être maîtrisé.
Trente sapeurs-pompiers déployés
Une femme de 79 ans, légèrement blessée, a été prise en charge par les secours avant d’être transportée en urgence relative au centre hospitalier du Havre.
Au total, 30 sapeurs-pompiers et 11 engins ont été mobilisés sur cette intervention. Les services d’Enedis et de GRDF ont également été sollicités.
L’origine de l’incendie n’a pas été précisée par les secours. Une enquête est ouverte.
Au total, 30 sapeurs-pompiers et 11 engins ont été mobilisés sur cette intervention. Les services d’Enedis et de GRDF ont également été sollicités.
L’origine de l’incendie n’a pas été précisée par les secours. Une enquête est ouverte.