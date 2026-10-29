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Tags : Mannevillette, Seine-Maritime


​Mannevillette : une maison ravagée par un incendie, une femme de 79 ans hospitalisée


Un violent incendie a détruit la toiture et embrasé le premier étage d’un pavillon, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Mannevillette, près du Havre. Une femme de 79 ans a été légèrement blessée.


Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 à 08:47


​Mannevillette : une maison ravagée par un incendie, une femme de 79 ans hospitalisée
Légende : Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été déployés pour venir à bout des flammes et porter secours a la victime - illustration © Adobe stock 

Les flammes avaient déjà gagné une grande partie de l’habitation lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés, ce jeudi 29 octobre, vers 3 h 30, rue des Fermes Éparses, à Mannevillette (Seine-Maritime). Le premier étage et la toiture de cette maison individuelle, d’une superficie d’environ 150 m² au sol, étaient entièrement embrasés, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). 

Face à l’ampleur du sinistre, les secours ont déployé trois lances à incendie pour venir à bout des flammes. L’incendie a finalement pu être maîtrisé.

​Trente sapeurs-pompiers déployés

Une femme de 79 ans, légèrement blessée, a été prise en charge par les secours avant d’être transportée en urgence relative au centre hospitalier du Havre.

Au total, 30 sapeurs-pompiers et 11 engins ont été mobilisés sur cette intervention. Les services d’Enedis et de GRDF ont également été sollicités.

L’origine de l’incendie n’a  pas été précisée par les secours. Une enquête est ouverte.
 


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