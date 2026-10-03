​Manifestation antipesticides dans l’Eure : le préfet dénonce des engagements non tenus et menace d’évacuer

Le ton se durcit autour de la manifestation « Stop Pesticides », dans l’Eure. Après un début de cortège dans le calme, la préfecture estime que « l’accord passé avec les organisateurs n’est pas tenu ». Elle situe le début des débordements lors d’une action symbolique de l’association Cancer Colère, au nord de la RD6015, à une cinquantaine de mètres de la chaussée.



Selon ce communiqué, des manifestants ont couru dans une zone interdite et se sont rapprochés des forces de l’ordre. Le préfet indique avoir engagé des « moyens proportionnés » pour les ramener au sud de la route, dans le champ prévu pour le retournement du cortège. La nature des moyens employés n’est pas précisée.