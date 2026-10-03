​Manifestation antipesticides dans l’Eure : le préfet dénonce des engagements non tenus et menace d’évacuer

Le rassemblement "Stop pesticides" a rassembnlé quelques 8 000 manifestants, selon le comptage de la préfecture. Photo : préfet de l’Eure / X
Le ton se durcit autour de la manifestation « Stop Pesticides », dans l’Eure. Après un début de cortège dans le calme, la préfecture estime que « l’accord passé avec les organisateurs n’est pas tenu ». Elle situe le début des débordements lors d’une action symbolique de l’association Cancer Colère, au nord de la RD6015, à une cinquantaine de mètres de la chaussée.
Selon ce communiqué, des manifestants ont couru dans une zone interdite et se sont rapprochés des forces de l’ordre. Le préfet indique avoir engagé des « moyens proportionnés » pour les ramener au sud de la route, dans le champ prévu pour le retournement du cortège. La nature des moyens employés n’est pas précisée.
Selon ce communiqué, des manifestants ont couru dans une zone interdite et se sont rapprochés des forces de l’ordre. Le préfet indique avoir engagé des « moyens proportionnés » pour les ramener au sud de la route, dans le champ prévu pour le retournement du cortège. La nature des moyens employés n’est pas précisée.
#Manifestation | Un 📢message a été transmis par hélicoptère 🚁 pour donner instruction aux manifestants de quitter les lieux sans délais. Il rappelle que la fête paysanne prévue après la manifestation a été autorisée à Fouqueville.
— Préfet de l'Eure (@Prefet27) October 3, 2026
Un rassemblement musical interdit, selon la préfecture
La préfecture affirme que le demi-tour sur la RD6015 ne s’est pas déroulé comme convenu et qu’un rassemblement musical est en cours d’installation dans un champ. Elle souligne que cet événement n’a pas été autorisé et qu’il est donc interdit. Une fête paysanne avait, en revanche, été autorisée à Fouqueville pour 1 500 personnes.
Le préfet demande aux organisateurs de respecter leurs engagements, faute de quoi « les contrevenants seront évacués ». Dans son point de situation de 18h30, il réclame que le départ du champ commence dès 19 heures, afin de permettre la dispersion annoncée à 20 heures au rond-point de Gaillon.Un rassemblement musical interdit, selon la préfecture
Le préfet demande aux organisateurs de respecter leurs engagements, faute de quoi « les contrevenants seront évacués ». Dans son point de situation de 18h30, il réclame que le départ du champ commence dès 19 heures, afin de permettre la dispersion annoncée à 20 heures au rond-point de Gaillon.Un rassemblement musical interdit, selon la préfecture