​Le Havre. So Floyd fait revivre la légende Pink Floyd au Carré des Docks le 9 décembre

Après le succès de ses premiers concerts, So Floyd reprend la route avec un nouveau spectacle qui promet de replonger les spectateurs dans l’univers de l’un des groupes les plus marquants de l’histoire du rock. Sa tournée française fera notamment étape au Carré des Docks, au Havre, le 9 décembre prochain.



Baptisé « From Pompeii to Pulse », ce nouveau show propose un voyage à travers les différentes époques de Pink Floyd, de l’atmosphère singulière du concert filmé à Pompéi jusqu’aux productions scéniques monumentales de la tournée Pulse. Un hommage qui mise autant sur la fidélité musicale que sur la puissance des effets visuels.