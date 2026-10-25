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Tags : concert, Le Havre


​Le Havre. So Floyd fait revivre la légende Pink Floyd au Carré des Docks le 9 décembre


Le groupe So Floyd revient sur scène avec « From Pompeii to Pulse », un spectacle musical et visuel de deux heures consacré aux plus grands titres de Pink Floyd. Rendez-vous le mercredi 9 décembre 2026 au Carré des Docks, au Havre.


Publié le Dimanche 25 Octobre 2026 à 23:34



Après le succès de ses premiers concerts, So Floyd reprend la route avec un nouveau spectacle qui promet de replonger les spectateurs dans l’univers de l’un des groupes les plus marquants de l’histoire du rock. Sa tournée française fera notamment étape au Carré des Docks, au Havre, le 9 décembre prochain.

Baptisé « From Pompeii to Pulse », ce nouveau show propose un voyage à travers les différentes époques de Pink Floyd, de l’atmosphère singulière du concert filmé à Pompéi jusqu’aux productions scéniques monumentales de la tournée Pulse. Un hommage qui mise autant sur la fidélité musicale que sur la puissance des effets visuels.

Deux heures pour retrouver les morceaux mythiques

Sur scène, So Floyd entend restituer toute la richesse sonore du groupe britannique. Guitares planantes, envolées instrumentales, jeux de lumière et effets sonores composent un spectacle conçu pour retrouver l’ambiance des concerts de Pink Floyd.

Le public pourra notamment réentendre « Echoes », « One of These Days », « Wish You Were Here », « Time », « Money », « Another Brick in the Wall » ou encore « Shine On You Crazy Diamond ».

Avec ses interprétations soignées et une mise en scène spectaculaire, So Floyd s’adresse aussi bien aux admirateurs de longue date qu’aux nouvelles générations désireuses de découvrir sur scène ce répertoire devenu incontournable.
 

En pratique
• Spectacle : So Floyd – From Pompeii to Pulse
• Date : mercredi 9 décembre 2026
• Lieu : Carré des Docks, Le Havre (Seine-Maritime)
• Durée annoncée : deux heures

La tournée passera également par Deauville le 11 décembre 2026 et Alençon le 6 février 2027.


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