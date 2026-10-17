​A13 : accident entre une moto et une voiture à Bouafle, deux voies concernées vers la Normandie

Un accident entre une moto et une voiture perturbe la circulation sur l’A13 à Bouafle (Yvelines), dans le sens Paris-Normandie. Deux voies sont concernées, selon Bison Futé.

Publié le Samedi 17 Octobre 2026 à 11:47