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​A13 : accident entre une moto et une voiture à Bouafle, deux voies concernées vers la Normandie


Un accident entre une moto et une voiture perturbe la circulation sur l’A13 à Bouafle (Yvelines), dans le sens Paris-Normandie. Deux voies sont concernées, selon Bison Futé.


Publié le Samedi 17 Octobre 2026 à 11:47


​A13 : accident entre une moto et une voiture à Bouafle, deux voies concernées vers la Normandie
Un accident impliquant une moto et une voiture est signalé ce samedi 17 octobre sur l’A13, à hauteur de Bouafle (Yvelines), dans le sens Paris–Cherbourg. Les conducteurs se dirigeant vers la Normandie doivent rester attentifs à l’approche du secteur.

Selon le point de circulation de Bison Futé établi à 11 h 27⁠, deux voies sont concernées par l’accident, au point repère 33+897,  sans précisions toutefois si ces voies sont fermées, ni l’importance d’éventuels ralentissements. Aucune fermeture complète de l’autoroute n’est annoncée. 

Bison Futé indique désormais une fin de perturbation prévue à 15 heures, un horaire susceptible d’évoluer.

Avant de prendre l’A13 en direction de Rouen et de la Normandie, les usagers peuvent consulter les informations de circulation actualisées.


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