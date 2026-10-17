​A13 : accident entre une moto et une voiture à Bouafle, deux voies concernées vers la Normandie

Un accident impliquant une moto et une voiture est signalé ce samedi 17 octobre sur l’A13, à hauteur de Bouafle (Yvelines), dans le sens Paris–Cherbourg. Les conducteurs se dirigeant vers la Normandie doivent rester attentifs à l’approche du secteur.
Selon le point de circulation de Bison Futé établi à 11 h 27, deux voies sont concernées par l’accident, au point repère 33+897, sans précisions toutefois si ces voies sont fermées, ni l’importance d’éventuels ralentissements. Aucune fermeture complète de l’autoroute n’est annoncée.
Bison Futé indique désormais une fin de perturbation prévue à 15 heures, un horaire susceptible d’évoluer.
Avant de prendre l’A13 en direction de Rouen et de la Normandie, les usagers peuvent consulter les informations de circulation actualisées.
Selon le point de circulation de Bison Futé établi à 11 h 27, deux voies sont concernées par l’accident, au point repère 33+897, sans précisions toutefois si ces voies sont fermées, ni l’importance d’éventuels ralentissements. Aucune fermeture complète de l’autoroute n’est annoncée.
Bison Futé indique désormais une fin de perturbation prévue à 15 heures, un horaire susceptible d’évoluer.
Avant de prendre l’A13 en direction de Rouen et de la Normandie, les usagers peuvent consulter les informations de circulation actualisées.